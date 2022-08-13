【恒地旗下】香港小輪創立輕醫美品牌AMOUR拓醫療旅遊業務　尖沙咀醫美中心今開幕

▲ 香港小輪創立輕醫美品牌AMOUR拓醫療旅遊業務，醫美中心今開幕。

恒地 （00012） 旗下香港小輪 （00050） 創立輕醫美品牌AMOUR，其位於尖沙咀美麗華廣場的醫美中心今日開幕。恒基兆業地產發展有限公司副主席、香港小輪集團主席林高演表示，AMOUR 開業奠定集團於醫療及美容行業發展的基礎。作為恒地集團成員，AMOUR將獲系內企業加持，未來推出不同的合作。

林高演續指，集團投資約4000萬元開設旗下首間輕醫美中心，未來有計劃再投放多幾倍資金，積極拓展醫學美容業務及醫療業務板塊。

香港小輪集團明年踏入100周年

香港小輪集團總經理李嘉豪表示，香港小輪集團明年踏入100周年，在百年間集團已由過去單一從事小輪業務，發展成為一個綜合性企業。AMOUR輕醫美中心的創立，是集團作爲綜合性企業重要的里程碑。

集團表示，將策略性地規劃AMOUR輕醫美品牌及醫療及醫美業務在大灣區的發展藍圖，把握大灣區對優質可靠醫療服務的需求以及市場機遇，吸引大灣區市民來港消費，並計劃落戶大灣區主要消費城市發展醫療業務。

集團期望新發展的醫療及醫美業務，能拓展醫療旅遊業務，通過發揮香港專業醫療水準的優勢，發展一站式本地醫生的區內會診、專科轉介等跨境醫療保健服務，以提升大灣區醫療服務水準，服務當地市民為長遠目標。

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責任編輯：余倩敏