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美FBI調查特朗普涉違反《間諜法》寓所搜獲最高機密文件

環球社會熱點 14:10 2022/08/13

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美國聯邦調查局（FBI）早前搜查前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園的寓所。佛羅里達州法院周五（12日）批准公開搜查令，顯示FBI正調查特朗普有否違反《間諜法》。FBI在特朗普寓所搜獲11份文件，包括部分被列為最高機密文件。

美司法部尋求公開特朗普寓所搜查令 FBI搜核武文件 【下一頁】

FBI周一（8日）突擊搜查特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的寓所。司法部長加蘭（Merrick Garland）周四（11日）表示，是次行動由他親自批出搜查令，又稱因涉及龐大公眾利益，司法部已入稟佛州聯邦法院，尋求披露有關搜查令。

當地法院周五批准公開文件，顯示FBI正調查特朗普涉嫌違反《間諜法》、妨礙司法公正及非法保管政府文件，獲司法部批准採取搜查行動。

美國指控伊朗買兇刺殺博爾頓 伊朗外交部斥荒謬 【下一頁】

搜查令指，探員在特朗普寓所取走20箱物品，當中有11份機密文件，包括1份標記為「最高機密」（TS/SCI），只能特定政府機構內獲取的文件、4份最高絕密文件、3份機密文件及3份機密資料。

FBI於行動中亦帶走寫有「法國總統」資料的文件，以及特赦其前政治顧問斯通（Roger Stone）信函。

特朗普周五晚上發表聲明，指自己在任總統期間頒布了一項「常規命令」，所有從辦公室帶返寓所的文件都被視為已解密。他強調美國總統擁有決定文件類別的權力，批評總統要獲授權才能解密文件的官僚想法荒謬。

法官上周五（8日）批出搜查令，容許FBI搜查海湖莊園一個名為「45辦公室」（45 office）區域及儲存室，但不包括特朗普及其工作人員的私人房間。是次行動屬美國史上首次刑事搜查前總統寓所。

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責任編輯：郭麗明

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