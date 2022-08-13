【虛擬銀行】以邀請碼於富融銀行開戶　送250元K Dollar兌換券（附邀請碼）

▲ 以邀請碼於富融銀行開戶，送250元K Dollar兌換券。

即日起到至8月31日，使用邀請碼【FUN11】 成功開立虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）戶口，送250元的K Dollar兌換券，到K11 Art Mall即可兌換使用。

客戶在K11 Art Mall内的Pop up現場即時成功開戶，再送多價值高達300元限定紀念品乙份。另外，在K11 Art Mall內使用WeChat Pay HK消費，可享8% WeFun 回贈，最高可享850元獎賞。

另外，即日起至8月31日，使用邀請碼【SASAHK】成功開立富融銀行戶口，即賞價值200元莎莎現金禮券，包括100元莎莎門市禮券和100元莎莎網店禮券。另外，於莎莎香港門市或網上商店以WeChat Pay HK消費，可享10% WeFun回贈。

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責任編輯：余倩敏