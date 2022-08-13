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【美股焦點】美國零售業爆裁員潮　Best Buy削減數百個門店職位

股市 12:32 2022/08/13

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美國零售業爆裁員潮，Best Buy削減數百個門店職位。

雖然美國整體就業市場強勁，但當地零售業卻爆發裁員潮，繼沃爾瑪（Walmart，美：WMT）及Shopify（美：SHOP）等零售企業後，早前已預告銷售放緩的Best Buy（美：BBY）也傳出裁員消息。Best Buy宣佈計劃進行全國性裁員，惟拒絕透露受影響員工數目。外媒早前引述消息人士報導，Best Buy過去一周已削減數百個門店職位。

在美國及加拿大擁有10.5萬名員工的Best Buy表示，公司經常評估及改進團隊，以確保能夠服務顧客。而在不斷改進的宏觀經濟環境下，顧客較以往更多利用數碼方式購物，公司亦調整團隊，包括減少少量職位數目。Best Buy又稱，仍會繼續擴充其他部門，如醫療護理及家居服務的人手，並會為假期旺季填補空缺，故整體招聘的職位數目仍多於裁減數目。

美國7月份失業率報3.5%，新增非農就業職位更達52.8萬個。不過，當地零售企業近期陸續裁員，因銷售需求放緩。Shopify早前大削約1000名員工，Peloton也裁員約780人，亞馬遜也透過自然流失令職位數目上季減少9.9萬個。

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責任編輯：余倩敏

裁員 美股 Shopify（美：SHOP） 非農就業 失業率 美國 零售 沃爾瑪（Walmart，美：WMT）

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