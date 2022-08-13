北韓解除口罩令等防疫限制 恢復正常生活

北韓領袖金正恩早前宣布抗疫勝利，將最緊急防疫降至正常防疫體系。北韓官媒《朝中社》周六（13日）報道，當地解除大部分防疫措施，包括口罩令及社交距離等，逐步恢復正常生活。

北韓宣布抗疫勝利 金正恩曾發高燒 【下一頁】

《朝中社》周三報道，鑑於北韓已解除最高級緊急防疫體系，國家緊急防疫司令宣布撤銷大部分防疫措施。

除前沿和邊境地區外，撤銷大部份地區防疫限制措施，包括口罩令、社交距離限制，以及商業與公共設施營業時間限制，民眾生產活動與生活回復正常狀態。

國家緊急防疫司令建議民眾出現感冒等呼吸道疾病症状、或出現沙塵天氣時要佩戴口罩，當局會進行宣傳教育工作，敦促民眾對周邊異常事物保持警惕，時刻銘記輸入惡性病毒的教訓。

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北韓亦會分階段提高國家防疫建設，包括補充完善防疫體系及秩序，充分儲備醫藥用品及實現醫療設施現代化等。

北韓於5月首次承認境内出現新冠疫情，金正恩胞妹金與正把新冠疫情歸咎於，由南部邊境附近傳來的「不明物件」，誓言要對此進行致命報復。

當地至今錄得約477萬宗發燒個案，包括金正恩亦出現發燒症狀。

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責任編輯：郭麗明