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【二手蝕讓潮】太古城又錄蝕讓個案 2房950萬易手 業主3年慘蝕80萬離場

股樓投資 14:11 2022/08/13

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加息期下，樓市氣氛滿佈陰霾，二手市場蝕讓個案也增加，其中本港大型藍籌屋苑鰂魚涌太古城，一周再連錄數宗蝕讓個案。最近天山閣2房單位以950萬元沽出，業主持貨約3年轉手帳面虧損約80萬元。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

利嘉閣地產太古城恆山閣分行高級經理黃凱達表示，以上單位為太古城天山閣高層H室，單位實用面積約536平方呎，採兩房間隔，成交價950萬元，折合實用面積呎價約17,724元。

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【多圖】NOVO LAND第1B期登場　一房及三房示範單位陪你睇，詳見【下一頁

據了解，原業主於2019年3月以約1,030萬元購入上址，持貨約3年，現轉手帳面虧損約80萬元，期內物業貶值7.8%。

【有相睇】錯失795萬賣樓機會　市道即變差兼遇麻煩睇樓客　葵涌廣場業主終718萬賣樓予有緣人，詳見【下一頁


黃凱達補充，太古城本月至今成交量共5宗，目前約有520個放盤，入場費800萬元。


近日太古城連錄多宗蝕讓個案，對上一宗也是於一周內出現，為太古城怡山閣高層F室，實用面積685平方呎，3房間隔，原業主早前以1,350萬元放盤，最後累減142萬元或約11%，以1,208萬元易手，實用面積呎價17,635元。原業主持貨約3年半，帳面蝕讓212萬元或約15%。

【有相睇】原業主2.7萬買入八文樓三房　半世紀後淪銀主盤　投資者睇見即入市博收購，詳見【下一頁

 

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

 

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記者：陳詠妍

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