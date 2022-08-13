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屯門NOVO LAND第1B期加推80伙 折實平均呎價14,198元 253呎開放式折實342萬元

股樓投資 17:41 2022/08/13

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新盤市場百花齊放，其中新地（00016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期成焦點大盤。該盤於日前公布首批160伙價單後，市場反應熱烈，截至周六（13日）中午，「NOVO LAND」第1B期累計錄得逾9,000個購樓意向登記，當中A組買家佔約15%至20%，相信未來兩日將接收更多票數。該盤也於同日宣布再加推80伙，折實平均呎價為14,198元。

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【多圖】NOVO LAND第1B期登場　一房及三房示範單位陪你睇，詳見【下一頁


新地副董事總經理雷霆表示，「NOVO LAND」第1B期收票反應持續熱烈，除了不少向隅客，亦有不少新準買家入票，故公布價單第2號，折實平均呎價為14,198元，單位樓層及景觀較佳，屬原價加推。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相


新地代理總經理陳漢麟表示，第2號涉及80伙，涵蓋5伙開放式、26伙1房、31伙2房及18伙3房單位，實用面積由253平方呎至686平方呎。項目價單第2號入場價單位是Bergen第1座5樓F單位，實用面積為253平方呎，屬開放式間隔，折實價為342.04萬元。

【二手蝕讓潮】太古城又錄蝕讓個案 2房950萬易手 業主3年慘蝕80萬離場，詳見【下一頁


價單第2號單位定價計由402.4萬至1,079.8萬，呎價由15,226元至19,524元；折實售價由342.04萬至917.83萬，折實呎價由12,942元至16,596元，以定價計市值逾5.6億元。


項目同日公布銷售安排第1號，將於下周三（17日）進行首輪推售，共188伙，當中以價單形式發售180伙，以招標形式發售8伙，招標單位全為3房1套+多用途房連洗手間間隔。


「NOVO LAND」第1B期銷售安排第1號涵蓋10伙開放式、53伙1房、68伙2房、43伙3房單位及6伙低層特色戶
項目首輪推售共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1伙指定3房單位或2至4伙指明單位；B組買家可購入1至2伙單位。項目將於下週一（15日）下午八時正截止接收購樓意向登記，並於下週二（8月16日）將進行抽籤。

雷霆表示，項目將視乎首輪推售的銷情考慮進一步部署，若反應持續熾熱，將不排除加快未來銷售步伐。他又指，集團將於下月推售兩個其他項目的全新期數。

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記者：陳詠妍

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新地 一手市場 NOVO LAND 公布價單 銷售安排 屯門

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