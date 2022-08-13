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【名人專訪】接棒東華三院主席 馬清揚破格大計帶領東華走上潮流 盼奪回年輕人目光

理財智慧 19:18 2022/08/13

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於1870年創辦的東華三院，是本港歷史最悠久的慈善機構。提起東華，相信對港人印象最深刻的，就是跟TVB每年舉行的《歡樂滿東華》大型慈善籌款活動，兒時「捱通宵」也要看畢整個節目、打電話到熱綫捐款，也不少港人的集體回憶。

【iM人物專訪】馬清揚接捧東華三院主席破格大計為百年老店添新形象，詳見【下一頁

 

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作為全港最具規模的慈善機構，東華三院服務範圍廣泛，遍及醫療、教育及社會服務，由出生開始，到步入學校讀書，完成學業後的就業資助計劃；遇上疫病時所需要的醫療服務，及至年老時的護老需要，到步入生命終結時的殯儀服務，以上人生各階段，不少港人皆使用過其服務，是本港社會重要的慈善團體，受惠人數多不勝數。

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雖說東華三院陪伴港人成長，但這家已有152年歷史的慈善機構，卻面對一個赤裸裸的現實，就是跟年輕一代脫軌。在不少人眼中，難免會有「老土」感覺。大生地產（00089）副主席兼董事、東華三院主席馬清揚也坦言：「現在你提起『東華』，年輕人可能已經沒有興趣再聽下去。又或者他們只聯想到《歡樂滿東華》，之後就說不出東華是甚麼機構。」


馬清揚是業餘賽車手及直升機師，一向愛接觸潮流新事物，為東華重新跟香港年輕一代接軌，剛接捧主席一職只有數月的他，已急不及待推出破格大計。頭炮項目，是成立本港首個由慈善團體創立的NFT（Non-fungible token）交易平台，為東華三院籌募經費。他知道年輕人最愛看社交媒體，亦創作出電影級數的企業宣傳片，以上種種的動作，目的是令年輕人再重新關注東華三院。

 


為何他選擇投身NFT？當中一個重要原因，就是希望可以跟年輕人連繫更多，馬清揚說，「現在NFT十分盛行，年輕人也愛談數碼貨幣，我就在想，有甚麼事情可以跟年輕人溝通更多？如何令他們可以認識到東華？不如制作一個NFT交易平台。」東華三院NFT Marketplace慈善平台，是全港首個本地慈善團體的NFT慈善平台。馬清揚表示，NFT平台的好處，是一個可以籌款的慈善平台，「年青人制作了NFT後，可以放在這個平台上買賣及拍賣，又可以做到善事。其實整件事情十分靈活，我們最終目的，就是希望年輕人可以關注到東華，也讓他們知道，年青人也可以貢獻社會。」

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此外，也有針對年輕人的服務。東華三院嚮應政府推動的「青年共享空間計劃」，在2019年便開始成立「The Oasis青年共享空間」，為青年創業家提供超過100張私人及流動辦公桌，並提供優惠租金和企業培訓等支援服務，例如工作坊活動、課程，教授與會計及財務相關等基本知識。另設有投資者配對服務，可以在這裡建立網絡（Build Network）。

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同時，東華三院目前營辦共18間中學、14間小學、18間幼稚園及2間特殊學校。東華三院近年在屬下中小學推廣科學、科技、工程及數學（STEM）教育，並為中、小學老師提供有關的認知課程和工作坊，以增加其專業教學知識，並提升設施及購置設備。


針對本港房屋短缺的問題，東華三院近來亦積極發展過渡性房屋。馬清揚透露，現時有3個項目正在進行，包括啟德、流浮山及馬鞍山，「流浮山是比較大型的，有1,200個單位，啟德及馬鞍山各自有400至500個單位。」

 


馬清揚Profile

現職：東華三院主席、大生地產副主席、大生銀行董事、雅格酒店主席

其餘職銜：香港青年獎勵計劃理事會委員、香港潮州商會會董、香港汕頭商會永遠名譽會長、香港總商會會員、中西區文化藝術協會名譽會長、香港總商會地產及基建委員會會員及香港青年聯會會員等

學歷：美國加州曼隆大學工商管理學榮譽理學士、亞洲知識管理學院林肯大學榮譽管理博士、亞洲知識管理學院資深院士
 

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以上內容輯錄自《iMoney Focus》769期封面故事。


 

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

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記者：陳詠妍

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人物專訪 過渡性房屋 東華三院 NFT STEM 大生地產（00089）

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