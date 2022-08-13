【貓奴必去】北角匯設全港首個喵咪主題NFT藝術館 設貓咪主題玩樂空間 雲集300幅NFT喵畫藝術+6大打卡靚位

香港人不人有養寵物，近年愈來愈多戶內空間可以帶同寵物入內，其中寵物藝術勝地北角匯，就是一家寵物友好型購物商場，只要將寵物放在寵物推車或用有寵物安全扣固定的手提袋就可以進入商場。

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最近「北角匯」又有新攪作，破天荒與本地科創團隊 CATCATION 合作，於8月25日至10月9日設置全港首個以喵咪為主題的《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館，特別邀請本地著名NFT藝術家Ching Lee設計300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT藝術品，於館內以多元形式呈現，除供大家免費欣賞外，更可即場選購收藏；館內更有多個喵化日本景點，歡迎大家打卡留念，同場亦設有線上線下（O2O）貓咪主題玩樂空間。

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《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館為全港首個以貓咪為主題的NFT藝術空間，將多元呈現300幅NFT喵畫，所有作品均出自本地著名NFT藝術家Ching Lee之手，Ching Lee受英國殿堂級貓畫教父Louis Wain啟發下，創作出貓咪「Wain」以不同造型遊歷香港及日本等地的作品。大家除可到場欣賞NFT喵畫外，更可供大家選購收藏及投資。

部份NFT畫作更首次進行實體化，不但把原本只活在元宇宙的貓咪帶到來現實世界，更化身成6大立體打卡位，等大家從另一角度認識這個炙手可熱的多次元潮流。今次打卡位的NFT主角，是精靈非常的貓星人Wain，他將帶大家漫遊東瀛，一起在富士山下泡溫泉，吃遍日本屋台拉麵店。

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由一群愛貓之人組成的科創社群CATCATION，希望運用科技推動寵物友善意識，夢想帶貓咪探索世界。CATCATION計劃於元宇宙中建構虛擬「Cat Fun House」主題玩樂空間，讓貓奴及主子可在元宇宙中不受地域或時間限制，投入沉浸式人貓互動體驗。是次透過與北角匯的合作，率先把虛擬空間實體化、從線上走到線下的全港首間實體「Cat Fun House」，將於2022年8月25日至9月12日期間在《Cat.Art.Metaverse》藝術館內開放。

屆時，此【期間限定】Cat Fun House將特設兩大主題空間：「忍者貓道場」和「喵次元彈珠館」。主題空間內將設CAMERA-CAT動態影片攝錄 -- 透過特定鏡頭，捕捉主子玩樂片段。片段更會剪輯成黃金15秒，成為貓生首個NFT收藏品，盛載貓奴與主子獨一無二的珍藏回憶。

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「Cat Fun House」活動空間由具備打造動物醫院經驗的專業室內設計師黃卓瑤（Rachel Wong）操刀，她表示：「我本身也是毛孩家長，深知動物和人類互動和諧的重要性，於這次設計過程中，自然從寵物的第一身角度考慮。設計上最重要讓貓咪感覺安全，安靜、沒有陌生人及密封的空間；同時空間設計要適合貓活動，室內物件的距離大小及尺寸均需細心留意；加上做足雙層安全門、屋頂圍網等安全措施，確保貓貓不會離開房間。

而且，在每段玩樂時段中間亦會以專屬清潔用品整理，務求為貓咪帶來既舒適又實用的環境。」各位貓奴亦請衡量主子性情是否適合外出，以確保貓主子身心感覺舒適安全。外出時記緊佩戴貓帶，貓奴與主子可以玩得舒服又安心。

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同時，各位貓奴們更可掃描指定QR Code，走進「未來忍者尋喵記」手機遊戲，化身未來忍者，在虛擬時光隧道中尋找指定貓咪「Wain」畫像，於限時內成功獲取指定分數完成任務，即有機會換領《Cat.Art.Metaverse》獨家NFT及商場電子贈券，贈券可在北角匯的寵物用品店使用，可大掃喵糧和主子用品。







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記者：陳詠妍