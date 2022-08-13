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【著數優惠】一文看清麥當勞最新優惠 「板燒雞腿」早晨套餐再登場 指定超值套餐即減$5

理財智慧 14:21 2022/08/13

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一日之計在於晨，很多人最愛嘆一個豐富的早餐，再迎接新的一天。由下月一（8月15日）起，熱辣辣、香噴噴的麥當勞「板燒雞腿」早晨套餐將再度登場。同日也有不同優惠供麥當勞app用戶選擇。 

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

麥當勞的「板燒雞腿」系列選用無皮去骨雞腿，採用無油煎煮及原塊香烤後，味道香濃帶有黑胡椒風味，而且嫩滑多汁。「板燒雞腿精選套餐」配有嫩滑炒蛋、鬆餅和脆薯餅，為您帶來豐盛早晨。想要加倍滿足，就要試試「板燒雞腿珍寶套餐」，配上香甜熱香餅，份量十足，十分滿足。

    點擊圖片放大
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同日起，麥當勞App用戶更可以使用電子優惠券「歎板燒雞腿精選套餐減3元」及「歎板燒雞腿珍寶套餐減3元」，以優惠價享受嫩滑多汁的豐盛滋味。

此外，下星期一（8月15日）起，麥當勞App Value Monday繼續呈獻眾多美食優惠，俘虜您的味蕾！大熱的「選購指定超值套餐減5元」優惠會繼續推出。上星期全新推出的凍紫薯珍珠鮮奶亦有「McCafé 凍紫薯珍珠鮮奶減3元」優惠。用戶只需點擊麥當勞App首頁內的「消費券優惠/McCafé」欄目即可享用不同McCafé優惠，品味香濃咖啡與精緻輕食。
 

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

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記者：陳詠妍

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