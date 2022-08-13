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二手業主想「靚價」賣樓甚艱難 藍灣半島百萬豪裝海景戶 洽商近1個月 低市價6%售

股樓投資 18:43 2022/08/13

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近月二手市場淡靜，業主想賣樓難有「靚價」，最近小西灣藍灣半島終錄得本月首宗二手成交，買賣雙方洽商近1個月終達成協議。

屯門NOVO LAND第1B期加推80伙 折實平均呎價14,198元 253呎開放式折實342萬元，詳見【下一頁


【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策


世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，以上成交位於藍灣半島8座低層A室，單位屬三房主人套房連工人房設計，單位實用面積728平方呎，前臨將軍澳南部海景。

    點擊圖片放大
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【政府工略】政府兩年一度招聘2,000名文書助理　頂薪逾2.4萬元　擁中四學歷即可申請，詳見【下一頁


業主於原先五月份放盤，初時叫價1,298萬元，六月份降價至1,270萬元，買賣雙方洽商近月，終以1,148萬元成交，低市價約6%，折合呎價15,769元，累計減價150萬元，減幅達11.5%。

【二手蝕讓潮】太古城又錄蝕讓個案 2房950萬易手 業主3年慘蝕80萬離場，詳見【下一頁

 招潔冰表示，買家為本區客，單位為三房套連工人房，於三年前才全屋裝修，附時尚優雅百萬豪裝，人見人愛。單位業主於2015年6月以980萬元購入單位，持貨7年帳面獲利168萬元，期間升值17%。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

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記者：陳詠妍

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