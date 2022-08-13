二手業主想「靚價」賣樓甚艱難 藍灣半島百萬豪裝海景戶 洽商近1個月 低市價6%售

近月二手市場淡靜，業主想賣樓難有「靚價」，最近小西灣藍灣半島終錄得本月首宗二手成交，買賣雙方洽商近1個月終達成協議。

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世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，以上成交位於藍灣半島8座低層A室，單位屬三房主人套房連工人房設計，單位實用面積728平方呎，前臨將軍澳南部海景。

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業主於原先五月份放盤，初時叫價1,298萬元，六月份降價至1,270萬元，買賣雙方洽商近月，終以1,148萬元成交，低市價約6%，折合呎價15,769元，累計減價150萬元，減幅達11.5%。

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招潔冰表示，買家為本區客，單位為三房套連工人房，於三年前才全屋裝修，附時尚優雅百萬豪裝，人見人愛。單位業主於2015年6月以980萬元購入單位，持貨7年帳面獲利168萬元，期間升值17%。

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記者：陳詠妍