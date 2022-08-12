【奢侈品股】Prada據報擬在米蘭第二上市　以提升投資者基礎多元性

▲ Prada據報擬在米蘭第二上市，以提升投資者基礎多元性。

外電引述消息指，在港掛牌多年的普拉達Prada （01913） ，正考慮在意大利米蘭進行第二上市，以提升投資者基礎多元性。報導指，Prada正與高盛就是次第二上市計劃進行初步籌備，料於明年正式掛牌。公司擬在當地發行新股，集資額最少10億美元。不過，報導提到對於發行規模及上市時間，Prada暫時未有定案。

另外，報導稱與丈夫共同持有Prada股權8成的公司行政總裁Miuccia Prada，不會在任何交易中減持其股份。

Prada早於2011年發行在港兩成股份上市，當時集資額為21億美元。

Prada主席Paolo Zannoni上月曾表示，對該公司而言，在米蘭雙重上市是一個選項，但並非優先事項。

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責任編輯：余倩敏