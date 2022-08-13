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【長和系】長和旗下和記港口 獲埃及兩碼頭特許經營權

股樓投資 16:14 2022/08/13

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長和(00001)擴大非洲投資，旗下港口業務部門和記港口宣布加強與埃及政府的合作，與埃及政府訂立特許經營權協議，在蘇科納港（Ain Sokhna Port）及艾特其勒港（El Dekheila Port）營運兩個新的世界級貨櫃碼頭。兩個項目的初期營運總投資約7億美元，目前和記港口在埃及的總投資已超過15億美元。和記港口與達飛海運和中遠海運港口共同投資蘇科納港，及與Terminal Investment Limited 共同投資艾特其勒港，對兩個項目能夠取得成功充滿信心。

瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份  詳情請看【下一頁

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

和記港口集團董事總經理葉承智表示，在埃及經營貨櫃碼頭近20年，對集團而言，埃及一直是一個非常重要的市場，不僅因為它位於最繁忙的東西方貿易通道之一，還有其年輕且活力充沛的人口，將造就對國際貿易更大的需求。期待與埃及政府緊密合作，充分發揮這些港口項目的潛力，為所有持份者提供一流的服務。

【小米 1810】雷軍：小米造車進展順利 冀2024年進入行業第一陣營 首款人型仿生機械人正式登場  詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

另外瑞銀發表報告指，長和中期純利按年升4％至191億元，大致符合市場預期，該行續指，長和將繼續在歐洲尋求市場整合機會，這仍然是電信業務最佳的價值創造戰略。此外，長和表示將繼續通過長江基建(01038)在基礎設施領域尋求併購機會。該行認為，憑藉出售英國鐵塔的預期收益，料長和將進行股票回購，將對股價有支持作用。該行把長和目標價由67.5元上調至70元，予「買入」評級。

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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