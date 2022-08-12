【新股IPO】泰邦生物最快明年來港上市 傳估值或高達60億美元

消息指，血液製品和生物醫藥商泰邦生物預計最快明年來港上市，並已選定中公司及摩通為其安排上市事宜，有指其估值或高達60億美元。

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泰邦生物總部位於北京，曾於紐約交易所上市，直到2021年被由大鉦資本牽頭的財團私有化而退市，該財團的參與方還包括中信資本、高瓴資本及淡馬錫等，當時估值48億美元，公司曾透露可能將於香港重新上市。

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此外，上星期二（2日）泰邦生物宣布，由阿布扎比投資局旗下全資子公司Platinum Orchid、新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)領投，獲得融資3億美元。根據泰邦生物官網，集團於2002年成立，核心業務包括血液製品和生物製品的研發、生產和銷售，涵蓋人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子三大類、20多個品規的血液製品的產品綫。

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記者：張以正