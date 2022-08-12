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【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情

股市 23:28 2022/08/12

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【歐元區經濟】歐元英鎊突急挫　歐洲面臨新旱情

英國及歐洲又一輪熱浪席捲而來，水務公司對居民用水實施限制，英國政府環境部門宣布，英格蘭大面積地區正式進入乾旱狀態。

歐元兌美元滙價跌0.7%，跌穿1.03水平，報1.0254美元。英鎊跌0.6%，至1.2129。美滙指數相對升0.7%，報105.79。

英國國家乾旱工作組周五召開會議後宣布，英格蘭西部、南部、中部和東部部分地區進入乾旱狀態。根據英國氣象局，以多雨天氣而聞名的英格蘭經歷了1935年以來最為乾燥的7月，夏季月份的水供應也面臨壓力。

歐洲乾旱觀測局表示，7月末的數據顯示，47%的歐盟國家面臨乾旱警報狀態，17%處於警戒水平。法國遭遇第三輪熱浪和有史以來最嚴重的乾旱，野火頻發。德國國家預測機構DWD也警告稱，部分地區面臨發生森林火災的非常高的風險。

滙豐指歐洲央行今年底結束加息 經濟衰退不能避免

整個歐洲經濟恐繼續面臨壓力，滙豐表示，歐洲央行今年結束後將停止加息，因為屆時歐元區經濟衰退及物價壓力將會為貨幣緊縮政策帶來約束。該行指，俄羅斯減少天然氣供應和因此導致的能源成本飆升，將推動通脹率高過原先預期，並在10月達到10%的高峰，對家庭收入的擠壓將令經濟衰退變得不能避免。

預期年內再加3次息

滙豐分析師預期到明年首季，經濟衰退的影響會變得明顯，然後通脹開始下降，緊縮周期將會結束，認為2023年不會再加息。該行早前預測加息周期將持續至明年3月底。

滙豐預期歐洲央行9月會加息0.5厘，但仍存在加息0.75厘的可能性，到10月和12月各加息0.25厘。

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編輯：葉志偉

 

美股 經濟衰退 外滙 經濟 歐洲 加息 美元 歐元 宏觀分析 大行報告

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