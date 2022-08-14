【收費訂閱】今年秋季上綫 YouTube將推出流媒體視頻服務訂閱平台

《華爾街日報》據引知情人士稱，YouTube正計劃推出一個流媒體視頻服務的在線商店，並已與娛樂公司就參與該平台重新進行了談判。其中一些知情人士說，該公司希望這個內部稱為「頻道商店」的新平台最早能在今年秋季上綫，該平台已經醞釀了至少18個月。

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YouTube目前僅允許YouTube TV的訂戶增加HBO Max等服務的訂閱。知情人士說，YouTube正在討論與流媒體合作夥伴分享訂閱收入，不過每個合作夥伴的條款可能有很大不同。

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編輯：袁曉萱