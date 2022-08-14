【WhatsApp更新】馬克·扎克伯格宣布 為WhatsApp用戶提供新隱私功能

Meta 宣布為 WhatsApp 用戶提供新的隱私功能。

用戶將能夠靜默離開群聊，控制誰可以看到他們的在綫狀態，並阻止在查看一次消息時截圖。

Meta首席執行官馬克扎克伯格表示，這將有助於保持WhatsApp消息傳遞「像面對面對話一樣私密和安全」。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【職場熱話】帶60歲新人工作 打工仔頻叫苦 「每次老人家做錯嘢就鬧我冇教好」，詳見【下一頁】



她將在本月推出這些功能，並從英國開始推至全球。

目前，在應用程序默認情況下會提醒群聊的所有成員有人離開或被刪除。

雖然有一些方法可以為個別群聊禁用此功能，但當用戶選擇退出群組時，不會向用戶顯示靜默離開的選項——有時會讓那些不想被注意地的人帶來尷尬。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

隨着最近的變化，用戶將能夠在不通知其他群聊用戶的情況下離開，只會提醒群管理員。

產品負責人Ami Vora表示，這是該平台專注於「構建產品功能，使人們能夠對他們的信息擁有更多控制和隱私」的一部分。

「我們相信WhatsApp是私人對話的最安全的地方。」她說。

「沒有其他這種規模的全球消息服務為其用戶的消息、媒體、語音消息、視頻通話和聊天備份提供這種級別的安全性。」

該更新還可讓用戶選擇僅允許某些聯繫人（或不允許任何人）查看他們何時在平台上處於活動狀態，從而使在綫狀態選項與「最後一次看到」設置保持一致。

【理財個案】兩孩子早定居外國 父母留港擁近3000萬資產 兩口子如何放心過退休生活，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱