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【新股IPO】中國中免1880下周一起招股 入場費約16717元

股樓投資 22:16 2022/08/12

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內地最大免稅店營運商中國中免（新上市編號：01880）將於下周一（15日）起至周四（18日）招股，公司計劃發行近1.0276億股H股，當中90%為國際配售，10%於本地公開發售，招股價介乎143.5至165.5元，每手100股，一手入場費約16,716.8元；8月25日掛牌；中金公司及瑞銀擔任為聯席保薦人。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

該股是次上市引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金及愛茉莉太平洋等，認購約62.38億元等值股份。此外，消息指，現時中國中免國際配售部分已初步錄得足額認購。

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盡管近期市況反覆，新股氣氛疲弱，但無礙公司來港上市信心。中國中免董事會主席兼執行董事彭輝表示，選擇香港上市主要是配合公司長期國際化發展規劃，相信今次在港掛牌可提高品牌影響力及知名度，鞏固龍頭地位，並有助於拓展海外市場業務。此外，中國中免副總經理、董事會秘書兼聯席公司秘書常築軍表示，海南早前爆發疫情，旗下有門店有暫時關閉，但近年公司採取綫上綫下同步發展，於5月下旬銷售已復甦，6月銷售更錄得按年增長，因此預期疫情為短期影響，中長期對經營不會造成更大情況的影響，估計第三季末至第四季銷售將發力，維持全年銷售增長指標。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

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記者：張以正

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中國中免（滬：601888） IPO 港股

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