【政治風波】特朗普被美國FBI抄家 面臨最高30年刑期

在美國前總統特朗普（Donald Trump）於當地時間周一（8日）被美國FBI「抄家」後，美國媒體曾一度認為此事可能與特朗普違法將白宮內部的一些機密文件帶走有關。然而，從多家西方媒體的後續報導來看，特朗普涉及的問題遠比只是帶走了幾份白宮文件要嚴重得多。因為在法庭批准的對他「抄家」的搜查令上，竟赫然寫着包括違反《反間諜法》在內的等多項指控。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【WFH】全球遙距工作指數出爐 一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

根據英國《衛報》的報導，從美國司法部公佈的FBI對特朗普在美國佛羅里達州的海湖莊園別墅進行搜查的搜查令來看，被特朗普在卸任總統時從白宮帶走的文件，並不是什麼普通的文件，而是可能會令他危害美國國家安全、涉嫌違反美國《反間諜法》，以及涉嫌「妨害司法公正」的重要機密文件等敏感材料。 FBI也正在就特朗普是否涉嫌犯下這些重罪而在進行調查。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

《衛報》還稱，一旦被定罪，特朗普將面臨「嚴厲」的刑罰。其中美國《反間諜法》規定違反該法最高將面臨10年刑期，而「妨害司法公正」則有最高20年的刑期。而且一旦被定罪，哪怕刑期不重，特朗普都無法再參加2024年美國總統大選了。

但特朗普宣稱這些文件都已經被解密，並堅稱此次「抄家」是他的政敵在濫用公權力對他進行「政治迫害」，目的是阻礙他參選2024年的美國總統大選。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：袁曉萱