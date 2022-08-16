【一時佳話@iM網欄】蛇與鋸子 管不住情緒的人害人害己

早陣子筆者在網上看到以下故事：蛇與鋸子。

一天，一條飢餓的蛇爬進一個工場尋找食物。當牠越過放在地上的鋸子時，身體不慎被鋸傷了一點。牠以為自己被鋸子攻擊，便很憤怒地轉身一口咬住鋸子。鋸子當然絲毫無損，但牠卻把自己的嘴也咬傷了。

於是蛇更憤怒，牠紅着眼睛衝上去用全身把鋸子纏住，想把鋸子勒死。結果牠用盡了全身的力氣，也沒有傷到鋸子分毫，反倒是自己被鋸子鋸死了！

執妄不悟累人害己

故事說完了，可能讀者們會質疑，現代社會那有像蛇一樣蠢的人嗎？

筆者肯定的告訴你，有！筆者幾年前就遇到一個，這也是為甚麼筆者這麼感慨的原因。

話說幾年前，有一位學歷背景都很好的中年人J君，加盟筆者朋友的團隊。在入職幾個月後，因一次行政錯誤和溝通誤會，令她誤會了其上司，於是她開始在各社交平台上指桑駡槐。上司約她面談不果，其他同事見狀也想居中調停，勸她收手。可惜她非但沒有收手，反而更變本加厲。與公司商討後，決定與她解約。

解約後她更憤怒，更肆無忌憚在網上誹謗。上司無奈採取法律行動，希望她能刪文道歉了事，誰知她竟然跟上司打起官司來。最後法官判上司勝訴，除賠償上司所花過百萬元的官司費用外，還要賠償幾十萬元的名譽和精神損害費用。

你以為這已是結局嗎？那你便太低估J君了，她非但沒有賠償，更夠膽漠視法庭，最終被申請破產。

你以為她破產後會學乖嗎？不會！她除沒有回應破產管理局之餘，更逃離香港，因而被延長破產令，最終更由民事變刑事，變成通緝犯。

管好情緒掌握命運

一個大好中年落得如此下場，真是可悲又可笑。其實整件事只有律師們是贏家，上司和J君也是輸家。一個輸錢、時間、精神和名聲，另一個更賠上自己的一生。

其實一般人收到律師信便會收歛，那為甚麼J君會接着打官司？除了她很憤怒外，相信她覺得自己無錯，所以一定會贏。

回應文首的故事，蛇的死因是甚麼？鋸子？害死牠的不是鋸子，而是自己失控的情緒，令牠不能客觀看清形勢。常言道：「弱者易怒如虎，強者平靜如水。」

管不住情緒的人，最終只會害人害己，J君就是一個例子。學會控制情緒，才能真正掌握自己的命運。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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