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【美股消息】散戶入市好時機 特斯拉宣布將「一拆三」

股樓投資 18:55 2022/08/13

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Tesla上一次拆股公告發布後，股價飇升60%。

據媒體報導，Tesla宣布將推進「一拆三」的股票拆分計劃，並將於8月24日收盤後向各位股東派發股息。

在Tesla提交的文件中顯示，董事會已批准並宣布普通股按1：3的比例分拆，以使投資者和員工更容易獲得股票。 2022年8月17日登記在冊的股東，所持有的每股普通股，在8月24日收盤後都將收到分拆後增加的2股普通股，交易將在8月25日以股票拆股調整後的方式開始。

 

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

 

瑞銀予港股中性評級  建議留意4大投資主題逾10隻股份【見下頁

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Tesla提交的文件還顯示，在上周四（11日）的年度股東大會上，他們的股票分拆方案，是以98.63%贊成比例通過的。

根據Tesla此前提交的股票分拆方案，在拆股之後，他們的普通股將由20億股增至60億股。Tesla目前流通在外的普通股超過10.4億股，分拆之後就將超過30億股。

拆分股票相當於把一塊披薩切成更多塊，不會改變公司的市值或影響股東投資的價值，但可以在一定程度上提高公司股票對散戶投資者的吸引力。

 

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

目前Tesla股價約為900美元/股，拆分後接近300美元/股。此外一項研究發現，宣布拆股的股票在未來12個月內通常會跑贏大盤16個百分點。

拆分股票同樣可以表明管理層對未來的樂觀態度，畢竟沒有一家公司會拆分一隻預期會下跌的股票。

截止8月12日收盤，Tesla報900.090美元，總市值為9401.35億美元。

 

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編輯：袁曉萱

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