【摺機大戰】SmarTone推預訂摺機RED Pass吸換機客

摺機成為了近期的智能手機熱話，三星（Samsung）、Motorola和小米先後於本周推出其新摺機，令摺機市場瞬間充斥著競爭的氛圍，而新摺機相信會在稍後時間到港。SmarTone宣佈推出RED Pass預訂摺機，客戶透過RED Pass預訂摺機，成功登記指定5G月費計劃並出機，即可獲贈最新銀河系手錶一隻。



【摺機大戰】小米新摺機要價過萬 Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）



【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身 8月26日海外開售（多圖+有片）

方法是先到指定網站登記RED Pass，當兩款手機開始正式接受預訂，已登記的用戶須於預訂開始後48小時內行使其RED Pass預訂手機，便可鎖定心水機款。而每個RED Pass 最多可預訂3部摺機，亦可選擇自用或轉贈訂機配額。

記者：梁巧恩



三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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