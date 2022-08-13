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【紅館演唱會】MIRROR演唱會檢驗結果出爐 鋼索金屬疲勞致斷裂

名人薈萃 18:24 2022/08/13

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康樂及文化事務署統籌的工作小組今日舉行第三次會議，討論紅磡香港體育館嚴重事故肇因。根據實驗室檢驗結果，鋼索因金屬疲勞而斷裂，但成因有待進一步調查。

 工作小組早前安排高空工程車，讓專家在高位近距離檢查懸掛在舞台頂部的裝置。因應舞台已清拆，工作小組也安排檢查和化驗所有已卸下的懸掛裝置。

 

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

 

【延伸閱讀】下半年部署：晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股，請按【見下頁

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【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

工作小組在會議上仔細研究現時掌握的調查資料，除發現鋼索斷裂是由金屬疲勞所致，屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能引致屏幕下墜，正循這方面作進一步調查。

另外，康文署明日會如期把表演場地交予下一個租用人舉行演唱會。租用人同意遵守和積極配合署方早前公布的三項短期措施，包括重新檢視其舞台設計和加設的機械裝置，並由康文署同意的合資格人士每日檢查有關裝置，以及暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置，保障表演者、工作人員和在場人士的安全。

 

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編輯：袁曉萱

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