【航空業】重大利好消息 國際航班「熔斷」措施調整民航業

長期以來承受經營壓力的航空公司終於迎來好消息：國際航班熔斷措施優化調整。

近日，中國民用航空局（以下簡稱「民航局」）下發通知，對確診旅客人數達到5例的航空公司單一入境航班，當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行1週；當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行2周。

民航局表示，此舉是按照國務院聯防聯控機制部署，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，促進中外人員往來和對外交流合作，科學精準做好疫情防控工作。多位航空公司人士告訴《中國經營報》記者，相較於此前的「熔斷」措施，新政策更為科學精準。

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在此之前，熔斷措施是依據民航局2021年4月1日下發的《關於國際定期客運航班熔斷措施調整試行的通知》（以下簡稱《通知》）。對國際航班的熔斷政策最多可能讓後續航班暫停運行8周。

在航空公司單一入境航班確診旅客人數達到5例的情況下，《通知》給出兩種限制運行的方式供航空公司選擇，一是熔斷措施：自航班入境的第四周起，暫停該航班運行2週，並取消獎勵航班；二是控制客座率運行措施：自航班入境的第四周起，限制該航班以不高於40%的客座率運行4周，並取消獎勵航班。

同時，《通知》還規定，航空公司單一入境航班確診旅客人數達到10例的，自航班入境的第四周起暫停該航班運行4周，並取消獎勵航班。如連續兩班確診旅客人數分別達到10例的，當周立即熔斷，累計暫停運行8周。航空公司單一入境航班確診旅客人數達到30例的，當周立即熔斷，暫停該航班運行4周。

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除了熔斷措施，民航業執行的防疫措施中還包括「五個一」政策，即每一家航司從中國大陸至任意一個國家只能保留一條航綫，且每條航綫每一周運營班次不得超過一班。目前，這一政策也有鬆動迹象。 6月16日，越南航空局披露，民航局向越南航空局致函，中方已批准兩國各家航空公司每週運營兩個航班。同期，《第一財經日報》也曾報導稱，南航、國航和海航收到了民航局新增國際航班的額度配置。

8月12日，據國航官方微博消息，即日起，國航陸續恢復北京至倫敦、上海往返倫敦、北京往返首爾、北京往返法蘭克福、北京往返東京航綫。

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編輯：袁曉萱