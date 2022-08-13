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【美國經濟】多位聯儲行長表態 即使美國經濟疲軟也會保持加息

名人薈萃 17:34 2022/08/13

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周五出爐的美國8月密歇根大學消費者信心指數初值繼續從6月時的歷史低點反彈，達到55.1，顯著高於預期，創3個月來新高。

根據這份指數報告，消費者樂觀情緒雖有所改善，但通脹預期數據仍令市場擔憂。其中，美國消費者對未來5至10年通脹預期的平均值顯著上升至4.0%，重返歷史峰值區間。

對此，兩位聯儲局地方聯儲行長周五相繼表態稱，抗擊通脹任務遠未結束，即使美國經濟疲軟，聯儲局也要保持加息，直至達成2%的通脹目標。

 

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

 

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編輯：袁曉萱

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