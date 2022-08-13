【襲擊事件】日本海豚襲擊人類 兩名游泳者被咬傷

一隻海豚又咬傷了兩名游泳者的手臂，這被認為是日本海灘發生的一系列襲擊事件中的最新一宗。

據當地媒體報導，周四（11日）至少有一名男子在遇到這種海洋哺乳動物襲後被送往醫院。

日本官員認為，今年夏天到目前為止，至少有6宗相關襲擊事件是由同一隻海豚造成。

雖然海豚通常不會對人類具有攻擊性，但對游泳者的敵意並非聞所未聞。

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當地媒體報導說，周四早上，一名男子的雙臂被咬傷，隨後在同一天下午又襲擊了另一名男子——他的左手手指受傷。

這2宗事件都發生在日本西部城市福井附近的Koshino海灘，是游泳者和海豚的熱門目的地。

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官員們現在已經在海灘上安裝了超聲波發射器，希望它的高頻噪音能阻止海豚離開該地區。

游泳者也被警告野生動物帶來的危險——並被指示避免在水中出現任何危險。

目前尚不清楚襲擊事件涉及哪種海豚。

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編輯：袁曉萱