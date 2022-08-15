曾淵滄：辣招稅懲罰專才？

行政會議召集人葉劉淑儀接受傳媒訪問，指出香港應該考慮那些來港工作，未住滿7年的內地專才免交額外的雙重印花稅，不過，她的訪問被傳媒報道為「香港考慮讓內地人免交雙倍印花稅」，於是恒指急升，本地地產股價更是飛升。但是，很快財政司司長陳茂波澄清，特區政府從未討論過這件事，也沒有計劃減免印花稅。之後，葉劉淑儀也澄清說她只是提出意見，是新民黨的意見，不是特區政府正在考慮此事，於是恒指打回原形，地產股回落。不過，多隻地產股在回落之後，股價仍高於傳媒發出這則訊息前的水平，這說明的確有些投資者認為，葉劉淑儀的建議有道理，特區政府的確可能推行。

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處罰還是吸引專才？

是的，葉劉淑儀的建議是有道理的。目前香港求才若渴，專才來港工作的確應該鼓勵他們買樓，買了樓的專才長期留在香港的可能性就高了，最終成了香港人。目前內地許多城市都有大量的優惠政策，爭取人才從其他省市到來。唯獨只有香港還要這些人買樓時，支付額外的買家印花（BSD）稅與從價印花稅（AVD），兩者加起來高達樓價的30%，那是在處罰專才，不是吸引專才。

香港要吸引高科技產業，一定要有優惠吸引專才的政策，而不是要他們付雙重的額外印花稅（SSD）。因此，相信葉劉淑儀的建議，的確可能為特區政府所用。而且，範圍更應該擴大到優惠來自全世界的專才，不一定只是來自內地的專才，來自印度、來自新加坡……任何地方，只要是能申請到符合專業工作認證的海外人士，一開始在香港工作，就可以免交買家的印花稅、從價印花稅，這才是吸引人才之道。因此，大家不妨樂觀地等待特首的首份《施政報告》吧！

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通脹出現見頂迹象

近期，香港樓市陰陰跌，人人都在說加息，但是8月10日美國公布7月份通脹率，竟然大幅下跌至8.5%，低於市場的預期，通脹見頂的迹象開始出現，也意味着加息也可能近尾聲。

今年，美國加息多次，香港銀行業的最優惠利率（Prime Rate）一直都沒加，香港銀行同業拆息（HIBOR）有加，但是加幅仍然遠遠低於美國。因此出現了利差交易的現象，金管局不斷地買入息差交易而產生的港元，賣出美元。盡管如此，銀行系統內依然有大量過剩的資金，一旦美國聯儲局放緩加息的步伐，升至停止加息，熱錢很快地又會倒流入香港，推出港元兌美元的滙率，HIBOR也會因此而下降，有利樓市。

＊以上內容輯錄自第773期《iMoney》置業安居

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