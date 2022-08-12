【內房危機】中國華融稱有份參與內房重組紓困　已助實現逾千戶保交樓

▲ 中國華融稱有份參與內房重組紓困，已助實現逾千戶保交樓。

內媒報導，中國華融 （02799） 多家分公司參與房地產行業風險處置，落實保交樓政策，化解風險、盤活資產，推動多地項目重啟，實現交房逾千戶。

中國華融表示，公司運用「債權+股權」、「金融+產業」等特色金融工具箱，積極參與房地產行業風險處置，落實保交樓政策，化解風險、盤活資產，均取得積極進展。

此前，中國華融已與陽光集團簽訂重組框架服務協議，全面參與推動企業重組紓困。中國華融稱其各經營單位立足屬地，服務區域涉房風險化解。

另外，內媒指內地銀保監表示，積極指導內地銀行在配合地方政府壓實各方責任的有序安排下，積極主動參與合理解決資金硬缺口的方案研究，做好具備條件的信貸投放，千方百計推動「保交樓、穩民生」。

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責任編輯：余倩敏