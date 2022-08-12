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【ESG】中銀香港「商戶無付款存根計劃」參與商戶1.3萬家　覆蓋近2.2萬個消費熱點

Hot Talk 20:15 2022/08/12

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中銀信用卡（國際）有限公司副總經理陳碧蓮表示，自去年11月推出全港首個與「商戶無付款存根計劃」至今，參與商戶量已增至13,000家。

中銀香港 （02388） 向積極參與「商戶無付款存根計劃」的商戶頒發「Chill Green 商戶獎」，以嘉許其實踐綠色消費及對可持續發展的貢獻。獲獎商戶為百老滙電器、華潤萬家、周生生珠寶、卡萊美、香港街市、 PORTS、實惠家居、誠品書店、UCC COFFEE SHOP 及位元堂。

中銀香港表示，顧客於參與「商戶無付款存根計劃」的商戶進行任何電子貨幣支付時，可省卻列印實體付款存根的步驟，除了能縮短輪候付款的時間外，更有助減少用紙。

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理陳碧蓮表示，自去年11月推出全港首個與「商戶無付款存根計劃」至今，參與商戶量已增加3成至13,000家，覆蓋近22,000個消費熱點，中銀香港期望今年年底參與商戶數目可增加至15,000家，進一步推動環保消費。

她續指，是次計劃成效顯著，平均每月有效減少列印650萬張付款存根，相當於每月保護210棵樹木並減少16噸碳排放；在短短8個月所節省的存根，足可環繞地球約三分一圈。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

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責任編輯：余倩敏

 

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