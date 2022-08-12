【ESG】煤氣：為達致2050年碳中和　研究提取煤氣中之氫氣並以管道輸氫

中華煤氣 （00003） 舉行成立160周年誌慶活動，煤氣公司主席李嘉傑指出，集團將積極響應特區政府「氣候行動藍圖2050」減碳策略及國家「3060雙碳」目標。

他指，煤氣公司早年已率先利用堆填區沼氣轉廢為能及引進天然氣作為生產原料。如今正積極研究提取煤氣成份中佔49%之氫氣，利用分布全港、超過3600公里的煤氣管道，為香港提供安全、高效而又低成本的氫能，全力配合2050年之碳中和目標。

李家超：煤氣公司為公共運輸及內地能源作綠色貢獻

行政長官李家超指出，煤氣公司除煤氣供應外，亦參與綠色運輸，積極研究適量提取煤氣成分中的氫氣，供本地巴士公司在試行氫燃料電池巴士使用，為香港的綠色運輸提供安全又高效的能源選項。至於內地經營的港華智慧能源，為內地城市提供能源服務，並致力開拓光伏及儲能項目，以推進國家綠色低碳轉型。

集團同時宣佈，與國家電投集團聯合主辦「第二屆TERA-Award 智慧能源創新大賽」，即日起至10月底接受報名，主題與去年相同，依舊為「尋找零碳科技新力量」。

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記者：宋佩恩