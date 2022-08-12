  • 26°C
香港時間 : 2022812日 (五) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】摩根資管：美股或在未來3年內　創歷史新高

環球政經 19:55 2022/08/12

分享：

分享：

摩根資產管理公司首席全球策略師David Kelly表示，隨著經濟出現降溫跡象，股市可能在未來幾年內反彈至歷史高位。 

David Kelly周四（11日）接受彭博電視訪問時稱，「想看好股市，就需要相信你會在未來三年內達到目標。」他補充道，「而且我認為這是非常可行的。」

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

美股自6月中旬觸及低點後，已大幅反彈。美國7月消費者物價指數（CPI）按年增 8.5%，較預期和前值低，令投資者預測聯儲局將放慢其激進加息步伐，帶動標準普爾500指數周三（10日）升至三個月高位。

David Kelly認為，通脹需要一段時間才會回落到2%的水平，但只要通脹持續回落，就沒有必要讓經濟陷入衰退。他認為，如果通脹正在緩慢下降，經濟增長放慢，但只要企業能維持盈利，股市的前景應會相當不錯。他現已全部投資於股票，因其認為股票可以在此走高。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
財富及資產管理 股票 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹 美國 CPI 美股

下一篇文章

【周末好去處】杏花新城「杏運Summer Fun」 免費玩3大新興足撞球遊戲 運動商戶限時優惠低至5折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【異動股】上半年多賺一成並增派息 創科中午大升逾10%
【異動股】上半年多賺一成並增派息 創科中午大升逾10%
【職場熱話】29歲港男大學畢業收入17K 自責收入低供養不起父母 曾胸懷大志如今自覺廢物
【職場熱話】29歲港男大學畢業收入17K 自責收入低供養不起父母 曾胸懷大志如今自覺廢物
【著數優惠】電腦通訊節2022下周五開鑼 入場人士可獲發最高500元現金券 「激安大購賞」1元筍價入手Mesh WiFi路由器
【著數優惠】電腦通訊節2022下周五開鑼 入場人士可獲發最高500元現金券 「激安大購賞」1元筍價入手Mesh WiFi路由器
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【2022焦點新盤】新地「持續輕鬆價」推盤　屯門NOVO LAND第1B期入場價低見「3字頭」
【2022焦點新盤】新地「持續輕鬆價」推盤　屯門NOVO LAND第1B期入場價低見「3字頭」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款