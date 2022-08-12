【美股焦點】摩根資管：美股或在未來3年內　創歷史新高

摩根資產管理公司首席全球策略師David Kelly表示，隨著經濟出現降溫跡象，股市可能在未來幾年內反彈至歷史高位。

David Kelly周四（11日）接受彭博電視訪問時稱，「想看好股市，就需要相信你會在未來三年內達到目標。」他補充道，「而且我認為這是非常可行的。」

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美股自6月中旬觸及低點後，已大幅反彈。美國7月消費者物價指數（CPI）按年增 8.5%，較預期和前值低，令投資者預測聯儲局將放慢其激進加息步伐，帶動標準普爾500指數周三（10日）升至三個月高位。

David Kelly認為，通脹需要一段時間才會回落到2%的水平，但只要通脹持續回落，就沒有必要讓經濟陷入衰退。他認為，如果通脹正在緩慢下降，經濟增長放慢，但只要企業能維持盈利，股市的前景應會相當不錯。他現已全部投資於股票，因其認為股票可以在此走高。

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責任編輯：黃苑筠