【MPF】駿隆：7月份大部份強積金基金回復正回報 惟今年累計每人平均仍蝕32752元

強積金回報一向是打工仔十分關注的議題，今年以來環球資產市場動蕩，連續多個月強積金回報錄得虧損。7 月強積金多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。

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據康健及財富管理顧問公司駿隆的數據，截至7月31日，駿隆強積金綜合指數跌逾 0.3 點 (-0.2%)，報224點。7 月份三大主要指數除股票基金外皆有所回升，股票基金指數跌約6點 (-1.8%)，報300點；混合資產基金指數升近 4 點 (+1.6%)，報223點；固定收益基金指數升0.5點(+0.4%)，報123 點。從2022年初至7月，強積金每人平均蝕32,752元。

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看看各地股票基金的表現，香港及大中華區市場方面，雖貨幣政策將持續支持經濟，但是短期仍須關注房市、防疫政策及台海局勢發展。中港股市回落。

美國市場方面，美聯儲在 7 月加息 0.75 厘，加息速度及通脹有放緩趨勢。美股表現好轉。歐洲市場方面，歐洲等大企業財務報表樂觀，抵銷對經濟放緩的憂慮。令歐洲股市表現好轉。

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亞洲市場方面，部分亞洲國家為因應高通脹及貨幣貶值，持續縮減貨幣政策。令亞洲股市表現波動。日本市場方面，日本央行維持寬鬆貨幣政策。令日本股市表現回升。

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記者：陳詠妍



