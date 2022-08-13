【數碼轉型】人才短缺令外判需求急增　專家：政府應為中小企提供支援

雖然本港企業正致力推動數碼轉型並籌備未來，但有報告發表，技術人才短缺仍然是科技應用和數碼轉型的一大阻礙。專家建議政府「出力」打造不同行業的生態圈，為中小企提供針對數碼轉型的支援。

【數據中心】報告：僅14%企業為IT基礎設施 實施全生命周期可持續發展計畫

澳洲會計師公會發表最新報告指，有35%受訪者將人才短缺視為其公司科技應用的主要挑戰。對此，有52%的受訪大企業表示，提升和重新培訓現有員工的科技技能是其首要行動以解決專才不足問題，而42%受訪中小企則更傾向外判項目給第三方供應商。

澳洲會計師公會大灣區委員會成員王君弼表示，數碼轉型令企業對不同範疇的科技需求增加，

沒有一間公司可以把握到所有技能，

與第三方供應商合作是至關重要。同時，要着眼於如何利用科技，為商業模式帶來創新。

該委員會另一成員冼君行則指，受規模經濟效益影響，中小企若要自行開發數據中心、網絡、網絡安全等技術，亦非明智之舉，採用第三方供應商的服務回報更大。 有別於大企業著重人工智能（AI）等成本較高的科技，中小企應該將資源投放在大數據、雲端等科技應用，以收集更多有用的數據，方能提升自我競爭力。

二人表示，從市場潛力而言，中小企若能清晰界定其市場定位，集中發展特定範疇業務，可以提升成功機率，亦更容易做到「以人才吸引人才」，招來更多該範疇的專才。

政策需具針對性 僱員亦需自我增值

除了企業要為數碼轉型做好準備外，王君弼建議，政府推出有針對性的政策，以加快創新科技的發展。

特別是中小企極需獲得數碼轉型方面的幫助，政府應加大資源投放力度，幫他們尋找可供支援能滿足需求的數碼合作夥伴，例如 IT 諮詢服務商或數碼解決方案外判商。

他指，人才培訓與產業政策息息相關，

政府期望推動某一個產業時，應清楚了解城市未來發展所需的人才類型。在產業政策及人才培訓互相配合下，才能建立強大的產業生態圈。

當整個行業處於正態發展，不論是本地或海外人才，自然願意留於本港，投身該產業工作。

同時，報告又建議，僱員需針對其當前的職務，接受相關科技技能的培訓，好讓自己熟悉科技協作工具，提高數據分析能力及個人整體自我競爭力。

【數碼轉型】不良質量數據問題影響效率 數據工程師每周需時2天解決

【工業數碼化】中興推5G智能安全帽 可檢測有害氣體

記者：殷凱怡

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：