【夢想本應翱翔@iM網欄】磁場激活肌肉能量 獅城初創拓康復市場提升生活品質

我們知道適量運動有助增強肌肉活力，促進新陳代謝及改善身體機能，惟行動不便的長者及康復中的病患者則較難直接透過運動得到鍛煉。新加坡初創QuantumTX研發的儀器BIXEPS，通過磁場線粒體調節系統，能在不造成身體負擔或勞損的情況下，安全溫和地激活肌肉及其線粒體（mitochondria，可理解為「肌肉裏的電池」），為細胞提供能量，幫助復原。今年該初創更入選由阿里巴巴創業者基金主辦的「JUMPSTARTER 2022」環球創業比賽十強，目前產品已引入香港市場。

QuantumTX由新加坡國立大學楊潞齡醫學院外科醫學副教授Alfredo Franco-Obregon

以及致力幫助大學科研成果商業化的Ivan Goh於2019年創辦，BIXEPS的核心科技源自Alfredo於90年代開始潛心鑽研的成果。

「當時臨床醫學上已有一個極待解決的問題——有些行動不便的病患者無法透過運動鍛煉身體，因恐傷害其身上較脆弱的組織。」Alfredo從那時開始，就研究如何在不施加任何機械壓力（mechanical stress）的條件下激活肌肉的方法。他最初在肌肉萎縮症領域研究，漸漸延伸至長者保健、代謝疾病和運動康復方面。

無需用力 儀器治療仿運動效果

BIXEPS發出的低頻磁場（magnetic fields）無需通過物理接觸就能滲透肌肉組織，即使穿著衣服亦不會阻礙磁場信號，從而刺激肌肉產生能量，達到有如運動般的效果。經過每周10分鐘、連續16周的療程後，驗血結果證實肌肉復原得更快，新陳代謝亦顯著改善。雖然這種方法並不能完全代替運動，但對較孱弱或已出現肌肉流失的人士，亦不失為一個激活肌肉的方法。

Alfredo說：「我們的使命是幫助人們變得更健康、更長壽。現時人的壽命在延長，卻未必能一直維持健康，我們希望幫助改善人們的身體機能，提高生活質素，令人活得更有尊嚴。」Ivan指，這項技術可廣泛應用於創傷康復、慢性病管理等方面，目前QuantumTX已與臨床醫生、康復專家、健身房以及長者護理供應商等合作，為有需要人士，特別是長者提供服務。

兩人最有成就感的時刻，莫過於見證原本行路都有困難的用家，在使用其儀器後身體情況顯著改善；有些擅長體育、「不認老」的人士亦在使用後有了更出色的運動表現。Alfredo欣慰從90年代開始的夢想已漸漸實現——透過人體運作的基本原理去「治本（根治疾病）」，而不是只用藥物去「治標（紓緩症狀）」；「（開公司創業）利潤固然重要，但我認為這才是真正能令我們繼續前進的原因，並追求下一個目標，」Ivan補充。

創業應帶來改變 造福他人是背後真義

對於創業，Ivan認為是以科技和可持續商業模式配對，回應市場的需求。Alfredo則認爲創業者是能夠帶來改變的人，「最成功的企業家通常有高於個人成敗的理想。若只著眼於自我，當有其他路徑出現時，或容易左顧右盼；而造福別人則是更有意義的抱負（a greater sense of purpose），使你更專注、目標更清晰，亦更有滿足感、更有韌勁，不易被困難打倒。」

學者與技術轉移專才合作 助科研商業化

QuantumTX團隊現有6名成員，均常駐新加坡。Ivan指，未來計劃加大擴展香港及大灣區市場，現時在香港已與物理治療及健身領域專業經驗的分銷商合作，並與香港中文大學及威爾斯親王醫院合作，展開骨關節炎及運動康復等研究。

該初創一路獲得不少策略夥伴的支持，例如Enterprise Singapore（新加坡企業發展局）協助其拓展環球市場，更是投資者之一；另一夥伴raiSE Singapore則重視為社會帶來改變的初創公司。QuantumTX亦夥拍企業，透過其現有的客戶基礎，探索可帶來盈利的商業模式。

作為一對由負責科研的學者與主力市場拓展的專才組成的拍檔，Alfredo和Ivan合作無間，一個發現需求，鑽研出可以應用的方法；另一個則幫助技術在現實世界落地，變成對大眾有價值的產品。Alfredo建議其他科研人員，應及早與技術轉移專才建立聯繫，並充分了解商業世界衡量成功及生存的標準，否則或因錯配而影響商業上的成功。「科學世界與商業世界對於成功有不同的定義。科學範疇廣博並持續不斷發展，商業領域則需要精益求精兼快速推進。」

對於Alfredo的建議，筆者也非常認同，往後阿里巴巴香港創業者基金也會投入更多資源夥拍大學知識轉移辦公室，推動本地科研成果商業化。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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