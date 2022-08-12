【周末好去處】香港首個樂高跑步活動11月舉行 「樂高90周年玩樂跑」現正接受報名 參加者可獲樂高聯乘adidas紀念T恤

為慶祝樂高品牌成立90周年，樂高秉承「香港周圍玩創啲」的精神，將舉行香港首個大人細路都適合玩的跑步 x 創意活動——「樂高90 周年玩樂跑」。活動將於11月5至6日一連兩日於西九文化區戶外場地盛大舉行，為一眾樂高迷、家庭及運動愛好者帶來3種不同動樂體驗，除了設「全速跑」及「玩樂跑」，更加入一家大細都適合玩的「歡樂陣」，將創意元素融入跑步活動，做運動的同時亦可挑戰遊戲闖關，激發大家各方面的細胞。活動設個人、朋友和家庭組別，由即日起開始正式接受報名，參加者將可獲得全球獨有及極具香港特色的紀念品。

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「全速跑」

作為香港首個樂高跑步活動，「全速跑」召集全港熱愛跑步和挑戰的樂高迷進行計時賽，將運動愛好者的活力注入西九文化區。活動分2公里、3公里及5公里個人組別，適合8歲或以上、喜歡挑戰速度的樂高跑友參加。跑手於指定路線及時間完成活動後，可獲全速跑限定禮品包。

「全速跑」個人組報名費：480元（票價已包括參與歡樂陣活動） 參加者可獲全速跑限定禮品包 。

「玩樂跑」

主辦單位特意於「玩樂跑」的路線上設置四個「玩樂站」，參加者可以跑住玩樂高，樂趣滿分！此組別分別設1公里及3公里的個 人及家庭/朋友組，適合大人細路，朋友情侶一同享受其中。

「玩樂跑」個人組報名費：480元 「玩樂跑」家庭/朋友組2人行報名費：880元 （票價已包括參與歡樂陣活動） 參加者可獲玩樂跑限定禮品包。

「歡樂陣」

「歡樂陣」內將戶外定向元素融入樂高拼砌活動 – 包括「暈 陀陀障礙賽」及「攀登樂高牆」等，更會設置不同趣怪打卡位及其他鬥智鬥力 的樂高遊戲體驗，活動更與CSL合作提供AR任務挑戰。「歡樂陣」同樣設個人及家庭/朋友組，3歲以上小朋友即可參加，每隊參加者可得到此組別限定之摺疊帳蓬乙個。

「歡樂陣」個人組報名費：300元 「歡樂陣」家庭/朋友組2人行報名費：530元 參加者可獲歡樂陣限定禮品包。

完成「全速跑」和「玩樂跑」的參加者均可獲得樂高玩樂跑完成紀念獎牌。獎牌設計加入香港特色元素及地標，全球獨有！參加者不但可以自己砌出整個獎牌，大家更可運用創意，把個人化的樂高人仔砌於中央位置，成為個人專屬樂高紀念獎牌。除限定獎牌，「全速跑」和「玩樂跑」的參加者亦可獲得印上樂高90周年圖案的adidas T恤，別具紀念價值。

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「樂高90周年玩樂跑」活動詳情

日期：2022年11月5至6日（六、日） 時間：早上8時至下午5時30分 地點：西九文化區戶外場地 報名費： 「全速跑」個人組：480元 「玩樂跑」個人組：480元 「玩樂跑」家庭/朋友組二人行：880元 「歡樂陣」個人組：300元 「歡樂陣」家庭/朋友組二人行報名費：530元

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責任編輯：嚴浩文