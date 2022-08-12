▲ 【業績｜收息股】朗廷酒店上半年純利升3.4倍至8770萬元 不派息

經營朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店的朗廷酒店投資 （01270） 公布中期業績，截至今年6月底止6個月股份合訂單位持有人應佔溢利為8770萬元，按年升3.4倍；酒店組合收入為4.32億元，按年升50.4%；扣除服務費後的信託集團總租金收入為1.81億元，按年升74.6%。不派中期息，去年同期亦不派息。

集團指，期內業績受惠投資物業（酒店組合）及衍生金融工具公平值分別增加4.44億元及7860萬元，而酒店組合估值輕微增加，反映酒店業務溫和復蘇。

上半年入住率72.4%

朗廷酒店投資又指，雖然酒店業務於今年上半年出現了溫和復蘇，但仍然受新冠疫情形勢波動的高度影響，或會對其純利帶來快速且巨大的影響。有鑑於此，以及考慮到所產生的行政開支及每股份合訂單位的分派金額較小，因此決定不派息。

按酒店業務劃分，客房收入為3.04億元，按年升3.42倍，因酒店入住率及客房價格期內按年均有所增長；餐飲收入為1.04億元，按年跌48%，主要由於疫情期間須按規定暫時關閉旗下所有餐飲店所致。

集團整體旗下酒店組合上半年入住率72.4%，較去年大升45.1個百分點，平均房租855元，較去年上半年的233元大增逾3倍。

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實習記者：張巧怡