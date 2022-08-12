【周末好去處】杏花新城「杏運Summer Fun」 免費玩3大新興足撞球遊戲 運動商戶限時優惠低至5折

踏入8月，杏花新城將推出「杏運Summer Fun」主題活動，讓大家可以潮玩3項新興足撞球遊戲，包括「足撞保齡球」、「足球九宮格」，以及由法國引入的「足撞桌球」。為了讓大人及小朋友可以一睹星級運動員風采，商場與香港遊樂場協會合作，邀請到香港超級聯賽足球員教大家用頂尖腳法，參與各項刺激遊戲，體驗足撞球的樂趣；另外商場亦與香港西甲足球學校攜手，帶來4場別開生面、由冠軍級運動員表演的雙人「西甲花式足球」。

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參加者大家只要透過《MTR Mobile》手機應用程式，以500 MTR分換領電子入場券，即可報名參加歐美大熱的「足撞桌球」；亦可即場免費參與「足撞保齡球」、「足球九宮格」新興足撞球運動，每個遊戲玩法都簡單刺激，即使不了解足球運動都可樂在其中，培養對足球的興趣。

遊戲 詳情 參加辦法 足撞桌球 玩法猶如用腳踢的桌球。於巨型桌球枱上，利用雙腳進行一場鬥智鬥力的足桌球大戰。參加者利用白球撞擊彩色球，將己方的彩色球全數踢入洞後，最後成功將黑球踢入洞，獲得勝利。雙打時，各隊需要先「傳球」，才可繼續用白球撞擊彩色球入洞爭勝。 考驗能力：策略、計算擊球角度 2022年8月10日起，透過MTR Mobile以500 MTR分換領電子入場券。 每個時段8個名額 ，每個名限只限1位6歲或以上小孩或成人參與。 足撞保齡球 以足球取代保齡球，每位參加者須於三球內成功擊倒所有保齡球瓶，方為勝利！ 考驗能力：足球球感、準繩度 現場免費參加 足球九宮格 「井字過三關」的足球版本，兩位參加者各五次踢球機會，輪流將球踢入九宮格內，最先以橫、直、斜連成一線的一方獲勝。 考驗能力：思考、射門技巧 現場免費參加

於8月20、21、27及28日兩個指定周末，杏花新城將舉行「杏運Summer Fun」，為大家帶來一連串足球主題活動，製造開心難忘的回憶。活動期間，商場與香港遊樂場協會合作，特設由香港超級聯賽足球員執教的新興足球運動訓練班，3位現任香港超級聯賽足球員包括：羅港威、黎格爾及梁星耀更會驚喜現身，親自執教部分訓練班，讓大家一睹星級球員風采，並從中學習到職業水準的球技，再運用到足撞球遊戲上。機會難逢，誠邀5歲或以上人士參加，家長亦可帶同子女一同參與，透過有益身心的運動締造寶貴親子時光。

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「杏運Summer Fun」活動期間，杏花新城與香港西甲足球學校攜手將西甲的特色元素融入花式足球表演，並邀請到冠軍級花式足球運動員莫志權及羅國輝，為大家現場帶來令人血脈沸騰的另類雙人「西甲花式足球」表演。羅國輝擅長將花式足球結合跳繩，於活動上即場獻技。他曾成功在1分鐘內跳繩兼頂球138次，獲列入健力士世界紀錄。在傳統西班牙鬥牛勇士的音樂下，運動員一邊表演花式足球，一邊模仿鬥牛勇士般做出急速轉向、高難度的型格招式，營造出彷如鬥牛競技場的熾熱氣氛，保證嘆為觀止！他們更將與現場觀眾即興互動，大派紀念品。

由8月15日至8月31日，MTR Mobile登記用戶可於《MTR Mobile》手機應用程式內的MTR網上商店，以50元購買杏花新城100元運動電子禮券，然後到杏花新城超過30間運動用品店，盡情挑選實用又新款的運動用品及服飾，享受半價購物禮遇。顧客於指定運動用品類別參與商戶，消費滿200元可享8倍MTR分；以單一運動用品商戶電子貨幣消費滿2,000元更可以賺取合共300元港鐵商場電子優惠券。場內多間運動商戶亦會聯手推出限時折扣優惠低至5折，星級運動商戶推介包括NIKE斷碼鞋款額外85折優惠。

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責任編輯：嚴浩文