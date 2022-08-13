印度男為了2元 纏訟22年討公道終勝訴

印度有律師為了追求公義，不惜與鐵路公司展開漫長官司。他在1999年購買火車票時，售票員在未有解釋情況下，多收其20盧比（約2港元），他於是起訴涉事鐵路公司及職員。經過接近22年訴訟後，法院於上周判他勝訴。

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英國廣播公司（BBC）報道指，66歲的Tungnath Chaturvedi在1999年北部北方邦的馬圖拉市（Mathura）火車站，打算購票前往莫拉達巴德（Moradabad） 旅行。 Chaturvedi憶述當時每張票價為35盧比（約3.4港元），他支付100盧比（9.9港元）購買兩張車票，但售票員只找回10盧比（0.1港元）予他。

Chaturvedi不滿售票員未有解釋但多收20盧比，決定在當地消費者法庭起訴Gorakhpur鐵路公司及該售票員。Chaturvedi多年來為案件花費大量心力時間，參與超過100次案件聽證會，但印度司法工作緩慢，聽證會經常因法官休假而推遲。

鐵路公司更辯稱，有關投訴應提交予鐵路法庭，身為律師的Chaturvedi提出去年最高法院的裁決，消費者法庭最終如常審理案件。

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經過長時間的鬥爭，法庭上周裁定Chaturvedi勝訴，Gorakhpur要支付1.5萬（1,476港元）罰款，並下令Gorakhpur要30日內支付在1999年至2022年、每年12%的利率及20盧比。

Chaturvedi表示，家人多次勸阻他不要繼續追究，稱只會浪費時間，但自己仍然堅持下來。雖然所得賠償微不足道，不能彌補案件帶來的精神痛苦，但Chaturvedi認為這是一場爭取正義及反腐敗的官司，並非著重金錢。

Chaturvedi稱，因自己是辯護律師，所以亦不需支付律師費或其他費用。他相信個案將鼓舞他人，即使戰爭漫長而艱難，但都無需放棄。

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責任編輯：郭麗明