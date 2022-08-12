【中芯國際 981】 中芯國際第二季少賺25% 按季則升15% 股價一度跌逾4%

中芯國際（00981）公布截至6月止第二季度業績，銷售收入19.03億美元，按年增加41.6%，按季增加3.3%，略高過市場預期的18.94億美元；盈利5.14億美元，按年跌25%，惟按季升15%，好過市場預期的4.75億美元；每股基本盈利0.07美元。績後股價受壓，最低見16.94元，最多跌4.4%，收報17.08元，跌3.6%，成交額5.7億元。

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公司第二季毛利率39.4%，按年增加9.3個百分點，按季跌1.3個百分點。期內，收入有94%來自晶圓服務，近6%來自其他服務。按地區劃分，收入有近7成來自內地及香港市場，近19%來自北美洲，近12%來自歐洲及亞洲。另外，銷售成本11.53億元（美元，下同），按年及按季分別增加22.7%及5.6%；毛利7.5億美元，按年上升85.3%；產能利用率97.1%，按年和按季均收窄3.3個百分點。

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公司預計，第三季銷售收入按季持平至增長2%，毛利率介乎38%至40%。公司預期，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，但確定集成電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，本土製造長期邏輯不變，對於公司中長期成長依然充滿信心。

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記者：郭秀慧