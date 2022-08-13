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新加坡要求飲品店餐牌加營養標籤 明年底前生效

環球社會熱點 09:05 2022/08/13

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新加坡宣布擴大營養等級標籤實施範圍至高糖分和反式脂肪含量較高的飲品，即製飲品店亦需在菜單中標示營養等級，涵蓋即沖咖啡及珍珠奶茶等產品。新加坡政府表示，相關措施將在明年底前生效。

約翰遜指英未係時候徵垃圾食品稅「食少啲最有效減肥 」 【下一頁】

新加坡營養等級標籤分4個等級，亦會列出產品糖分等成份比例。新加坡衛生部長王乙康周四（11日）宣布，要求銷售含糖量及高飽和脂肪量的即製飲品店，明年底前需在菜單加上名為「Nutri-Grade」的營養等級標籤，包括即煮咖啡、鮮榨果汁及珍珠奶茶等飲品受影響。

王乙康表示，當局亦會禁止這些商戶宣傳含糖量及飽和脂肪含量最高的新鮮飲品。他指政府正努力制定相關措施細節，預料將會在明年中公布，並在明年底前生效。

加拿大推煙草監管新議案 每枝煙上加印警告字句 【下一頁】

新加坡早前已要求包裝飲品生產商，需在今年底前為飲品加上營養等級標籤。新加坡政府正努力改變民眾飲食習慣，降低糖分攝取以減少糖尿病患者人數。

王乙康透露，新加坡每天新增約6名腎衰竭患者，較2011年時的每天約4名的數字大幅增加，主要受人口老齡化及發病率因素影響。雖然當地糖尿病發病率多年來保持穩定，但癡肥比例卻不斷增加，而癡肥亦是導致糖尿病的其中一個關鍵因素。

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責任編輯：李俊儀

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