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英國超市超值牌被指令窮人尷尬 英媒測評盛讚平靚正

環球社會熱點 08:35 2022/08/13

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英國第三大超市Asda早前推出平價系列的自家品牌，標榜這個系列商品有助民眾應對通脹飆升，但被網民批評包裝太鮮豔會令購買的基層家庭尷尬。不過有英媒就為這個系列做測評，盛讚這些商品平靚正。

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Asda推出名為「Just Essentials」的平價系列，目前涵蓋近300款商品，包括新鮮肉類、魚、家禽、麵包、急凍食品、洗衣液、洗頭水和護髮素等家居用品。

Asda指這個新系列是有史以來最大規模的經濟實惠型商品系列，有助顧客應對持續飆升的通脹壓力。

部分商品價格及評價

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不過有不少顧客就炮轟這個系列的商品，讓貧困家庭感到尷尬。他們指出新系列採用鮮黃色包裝過於突出，就有如為顧客畫上貧窮標記（poverty markers），向外界表明他們很窮。

英媒《Wales Online》早前測試15款「Just Essentials」的商品，負責測評的記者瓊斯（Branwen Jones）就稱讚非常抵，購買15款商品只需14.97英鎊（約142港元）。

瓊斯指她購買的大部分商品質素都很好，特別是水果和蔬菜，她也肯定會再次購買這些商品。

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責任編輯：鄭錦玲

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