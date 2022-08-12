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【香港經濟】星展料今年香港經濟增長1%　較政府最新預測樂觀

宏觀解讀 18:39 2022/08/12

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政府公布今年香港GDP增長預測由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至-0.5%至0.5%。

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，政府最新對經濟增長的預測已很保守，相信相信政府在今年餘下時間第三次下調其對今年經濟增長預測的機會低，而該行目前預測香港今年經濟增長1%，較政府最新預測樂觀，認為本港有望先與國際通關的情況下，經濟情況其實可看高一線。

謝表示，該行對今年香港經濟增長預測，建基於香港商務活動要進一步恢復，目前「3+4」檢疫方案需要進一步放寬，邊境需要全面重開。對於政府展望外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現，謝認為，美國經濟收縮，加上加息，致需求減弱，外圍的需求確會不太理想，此外，今年新股市道較差，都會影響今年金融服務輸出的表現，該行現預計今年第三季、第四季服務輸出分別按年增長3%、7.8%。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

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記者：胡學能、余倩敏

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