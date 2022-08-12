【分析｜香港經濟】政府再降全年增長預測　一文看清本港經濟前景是否極黯淡？

政府公布今年香港GDP增長預測由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至-0.5%至0.5%。今次已是政府第二度下調本港全年增長預測，其年初時的預測為增長2%至3.5%。

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦

星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，政府最新對經濟增長的預測已很保守，相信相信政府在今年餘下時間第三次下調其對今年經濟增長預測的機會低，而該行目前預測香港今年經濟增長1%，較政府最新預測樂觀，認為本港有望先與國際通關的情況下，經濟情況其實可看高一線。

謝表示，該行對今年香港經濟增長預測，建基於香港商務活動要進一步恢復，目前「3+4」檢疫方案需要進一步放寬，邊境需要全面重開。對於政府展望外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現，謝認為，美國經濟收縮，加上加息，致需求減弱，外圍的需求確會不太理想，此外，今年新股市道較差，都會影響今年金融服務輸出的表現，該行現預計今年第三季、第四季服務輸出分別按年增長3%、7.8%。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，政府年初時高估了全年增長預測，但消費者信心目前仍未完全恢復至第五波疫情前水平，加上本港下半年加息壓力較大或會對消費與投資帶來一定影響，連同本港進出口受累外圍與內地經濟，下半年縱不會重演首季3.9%的按年收縮幅度，但反彈力度仍疲弱。

本港防疫政策至今未有大幅放鬆，吳卓殷相信是港府進一步降全年增長預測的重要原因之一。法國外貿銀行早前已將全年增長預測降至零，且不排除全年經濟最終會落入收縮區間。吳卓殷直言，只要現有防疫政策及邊境管制維持，經濟便有機會落入負增長，如今年稍後有適度放寬，令經濟活動正常進行，則有機會取得零增長甚至輕微正增長，因即使7日酒店隔離放寬為「3+4」，也未必有助吸引海外遊客或商務人士來港，畢竟本港的防疫政策及邊境管控與新加坡及南韓等仍有很大距離。

吳卓殷指本港通脹數據表面上不算太高，惟撇除租金後，單看一些生活必須品如食品，價格升幅不低。不過，政府今年發放的消費券金額與去年相同，意味其對經濟的幫助肯定會弱於去年。港人消費信心仍未恢復，連同加息引發的跌市與供樓開支上升，繼而產生之負面財富效應，均不利消費市道，相信消費券對消費的刺激作用主要只會體現在基本消費品之上。

大新銀行經濟研究及投資策略部：

政府下調本港今年經濟增長預測至-0.5%至0.5%，大新指符合近期該行將全年增長下調至0.2%的預測，預期明年或加快至2.7%。

本港第二季內需較第一季明顯有改善，大新指除了受惠政府消費開支進一步增加，消費券推出也相信有助私人消費表現趨於平穩；私人投資再錄得倒退，主要因為物業相關成交減少所拖累，其他私營設備投資及建築跌幅均見收窄。貨品出口轉弱則明顯拖累整體外需表現，尤其是出口往內地或受疫情影響而收縮。

展望第三季，大新預料本港經濟按年反彈2.2%。雖然近月本地疫情回升，但防疫措施再大幅收緊機會較低，隨著新一輪消費券本月派發，可望利好本地消費，推動內需復甦。

另一方面，該行認為政府縮短入境檢疫日數至三天，有望增加商務往來及旅遊活動，私人投資也可望回穩。外需方面，國際油價上月回落或紓緩環球供應鏈成本，但內地疫情反彈再度增添經濟下行壓力，而主要央行繼續收緊貨幣政策，相信對本港進出口仍會有較大壓力。

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記者：胡學能、余倩敏