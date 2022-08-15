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【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份（立即收看）

股市 12:28 2022/08/15

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：東方海外國際 （00316） 、裕元集團 （00551） 、華電國際電力股份 （01071） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：http://video.hket.com/video/3327989

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責任編輯：霍耀堂

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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