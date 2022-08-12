【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱

▲ 有廠商反映，今年出口訂單金額較去年大跌30%。（法新社圖片）

港府調低香港全年GDP增長預測至「-0.5%至0.5%」，展望外圍環境顯著惡化，將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現。

事實上，受累於環球需求轉弱以及跨境運輸持續混亂，嚴重拖累出口表現。出口商已陸續準備聖誕節訂單生產及出貨，有主攻聖誕檔期的廠商坦言，今年出口訂單表現是「一個字，差」。

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展 電子業：有海外客戶正關注放寬安排 擬10月來港

【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕 15,000呎供應近千款產品（多圖）

聖誕禮品廠訂單金額跌30%

據港府公布的數字顯示，整體貨物出口在第二季的按年實質跌幅擴大至8.6%；輸往內地的出口進一步明顯下跌，輸往美國和歐盟的出口增長放緩。港商金藝聖誕禮品廠生產聖誕樹及掛飾，出口至歐美市場。該企執行董事陳德華表示，歐美經濟疲弱，消費者購物意欲低，導致今年訂單金額較去年大跌30%。由於經濟環境不理想，歐美市場的企業客戶普遍還價10%，但他直言：「沒有辦法減價那麼多。」

陳續指，客戶落單審慎保守，採購量亦比以往少。加上去年物流供應混亂，有不少零售客戶訂購的聖誕節貨品延誤抵達，錯過節日檔期，變相積壓大量存貨。因此今年歐美零售商減少採購，欲清理貨存；惟個別大型零售商，如沃爾瑪採購量減幅不嚴重，相信其積壓貨存較少。雖然今年船運價格回落，由幾萬美元，回落至約1萬美元，但客戶亦提前落單，冀避免物流擠塞的問題。他透露：「有些零售商早於３、４月已要求廠商出貨。」

未與國際復往來 食老本難捱

陳德華大嘆製造業、港商生意不樂觀，全因久未通關，陷入恐性循環。他解釋，若香港不與國際恢復往來，海外買家不能來港與廠商洽談、開發新款式貨品，只能依賴舊款式。在此情況下，消費者購買意欲降低，零售商入貨又更為保守，令本港廠造生意愈來愈難做，坦言「不知捱得多久」。

【疫市營商】海外直送水果商機龐大 商戶生意額急升8成

記者：葉泳珊

《ET贏商有計】每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：