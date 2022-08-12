  • 27°C
香港時間 : 2022812日 (五) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港GDP】港府調全年GDP　出口表現疲弱

商業 18:31 2022/08/12

分享：

分享：

有廠商反映，今年出口訂單金額較去年大跌30%。（法新社圖片）

港府調低香港全年GDP增長預測至「-0.5%至0.5%」，展望外圍環境顯著惡化，將在今年餘下時間嚴重影響香港的出口表現。
事實上，受累於環球需求轉弱以及跨境運輸持續混亂，嚴重拖累出口表現。出口商已陸續準備聖誕節訂單生產及出貨，有主攻聖誕檔期的廠商坦言，今年出口訂單表現是「一個字，差」。

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港

【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）

聖誕禮品廠訂單金額跌30%

據港府公布的數字顯示，整體貨物出口在第二季的按年實質跌幅擴大至8.6%；輸往內地的出口進一步明顯下跌，輸往美國和歐盟的出口增長放緩。港商金藝聖誕禮品廠生產聖誕樹及掛飾，出口至歐美市場。該企執行董事陳德華表示，歐美經濟疲弱，消費者購物意欲低，導致今年訂單金額較去年大跌30%。由於經濟環境不理想，歐美市場的企業客戶普遍還價10%，但他直言：「沒有辦法減價那麼多。」

陳續指，客戶落單審慎保守，採購量亦比以往少。加上去年物流供應混亂，有不少零售客戶訂購的聖誕節貨品延誤抵達，錯過節日檔期，變相積壓大量存貨。因此今年歐美零售商減少採購，欲清理貨存；惟個別大型零售商，如沃爾瑪採購量減幅不嚴重，相信其積壓貨存較少。雖然今年船運價格回落，由幾萬美元，回落至約1萬美元，但客戶亦提前落單，冀避免物流擠塞的問題。他透露：「有些零售商早於３、４月已要求廠商出貨。」

未與國際復往來  食老本難捱

陳德華大嘆製造業、港商生意不樂觀，全因久未通關，陷入恐性循環。他解釋，若香港不與國際恢復往來，海外買家不能來港與廠商洽談、開發新款式貨品，只能依賴舊款式。在此情況下，消費者購買意欲降低，零售商入貨又更為保守，令本港廠造生意愈來愈難做，坦言「不知捱得多久」。

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成

記者：葉泳珊

《ET贏商有計】每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
今日
【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
【加價潮】Switch暫不加價　料半導體供應漸改善
今日
【加價潮】Switch暫不加價　料半導體供應漸改善
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
2022/08/11
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　
2022/08/11
【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　

你可能感興趣

【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
今日 15:52
【紅黃碼】籲允「黃碼」人士赴展　電子業：有海外客戶正關注放寬安排　擬10月來港
【加價潮】Switch暫不加價　料半導體供應漸改善
今日 14:20
【加價潮】Switch暫不加價　料半導體供應漸改善
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
17:54 2022/08/11
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
經濟衰退 宏觀分析 經濟數據表現 出入境管制 GDP 經濟 零售 香港 聖誕節 採購

下一篇文章

【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）
【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　
【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍
【美食節2022】美食博覽8月11日開鑼　參展商料生意額可升1倍
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
【數碼轉型】逾7成港企制定數碼轉型戰略　人才短缺成最大挑戰
【可樂新味】可口可樂北美推新口味「Dreamworld」　官方：添加「夢」味道
【可樂新味】可口可樂北美推新口味「Dreamworld」　官方：添加「夢」味道
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款