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【科技一周回顧】摺機大戰揭幕Motorola、小米夾攻三星　SmarTone終止2G服務

科技 19:00 2022/08/12

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）

近年摺機成功以新姿態，重新搶佔手機市場的一席位。三星（Samsung）、Motorola和小米先後於本周推出其新摺機，令摺機市場瞬間充斥著競爭的氛圍。到底今次三家公司的新機有何賣點？

>>>【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）

>>>【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣

>>>【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？

>>>【小米機械人】小米「One More Thing」　人型仿生機械人CyberOne亮相　

>>>【三星發布會】Galaxy Watch5、Galaxy Watch5 Pro　電池續航力增15%

2/【2G服務】SmarTone宣佈終止2G服務　2022年10月14日落實

SmarTone宣佈，將於2022年10月14日終止旗下2G服務。公布指出，因應近年流動數據使用量急升，以及市場對2G服務的需求下降，SmarTone將有效地重新調配2G網絡的頻譜資源，以推動5G網絡發展，為客戶帶來更多創新服務及更佳的網絡體驗。

3/【Netflix業務】Netflix遊戲難獲益　使用比例不到1%

串流平台Netflix去年宣布進軍遊戲界，向訂戶提供免費遊戲服務，希望藉此促進會員人數成長。不過近日就有市場調查機構發現，目前使用Netflix遊戲服務的人數，與Netflix整體訂閱用戶人數比例不到1%，或難以帶動業務發展。

>>>【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？

4/【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　

海洋公園與香港科技初創開發商AiR World Limited攜手合作，公園全新元宇宙體驗正式登錄AiR應用程式。園方邀請市民加入公園推出的首個元宇宙遊戲，向剛於7月離世的大熊貓安安表達心意。

責任編輯：曾曉汶

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