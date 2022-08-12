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【IKEA】IKEA尖沙咀新店開幕　15,000呎供應近千款產品（多圖）

商業 18:22 2022/08/12

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IKEA進駐尖沙咀開設佔地近15,000呎的全新分店。

IKEA進駐尖沙咀開設佔地近15,000呎的全新分店，除了提供傢具家飾及佈置靈感等近千款產品，還會推廣可持續發展的概念。

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IKEA繼去年於大埔開設規劃及訂購中心後，最近更進駐尖沙咀K11 Art Mall，是IKEA闊別油尖旺區30 年，首次回歸九龍區中心地帶。該店今日正式開幕，佔地近15,000 呎。品牌特意挑選有助推動可持續發展的商品，同時實行各種全新服務，銳意使新店成為獨特、貼近熱潮的實體店。

    點擊圖片放大
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與其他門市相比，尖沙咀IKEA規劃及訂購中心不只提供傢具家飾及佈置靈感，還推廣可持續發展的概念。店內有近千款產品任君選擇，更有為數不少符合可持續發展的家居產品及家飾，涵蓋床上用品、廚具、收納等。

店內使用更省電之LED 燈照明，更有新設的「可持續發展」區內設近數百的傢俬及家品均符合綠色低碳和可持續發展概念，如綠色植物、以天然布料和可再生物料生產的床上用品等。另有減少浪費、節約水電和垃圾分類的實用廚具推介，顧客亦可從周邊的標籤了解有關可持續發展的小知識。

責任編輯：葉泳珊

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