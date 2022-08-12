中環灣仔海濱長廊將設1公里共享單車徑 透過手機應用程式預約借車 30輛單車供免費借用

今個月放假又有新的好去處。政府在8月內將於中環至灣仔海濱設置「共享單車徑」，該單車徑全長1公里，大眾可透過手機應用程式預約借車，現階段有30輛單車供免費借用。

政府將於8月起推出中環至灣仔「共享單車徑」，市民可於中環10號碼頭對出免費人手租用單車，或透過智能手機的應用程式預約借用，預約版面就會自動彈出，再填寫借車地點、日期、時間等資料即可。應用程式會顯示單車的借用情況，綠色代表多於5架單車可供借用，紅色則代表少於5架單車可供借用。費用全免，但需交付100元按金，每個帳戶可每日預約成人和兒童單車各1架，每節借用時間為1小時，市民須於預約時間後15分鐘內取單車。計劃初期僅提供30架單車。

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共享單車徑全長約1公里，闊約6米，起點設於中環10號碼頭，而另外一個單車站則會位於龍合街對出海濱長廊的位置，服務時間由早上9時至晚上9時，現場採用自動單車借用系統，若借用成人及兒童單車則可透過手機應用程式預約。而除成人及兒童單車外，亦會提供包括三輪車、輔助轆單車及平衡車。

根據土木工程拓展署（CEDD）文件透露，由今年8月起，將於灣仔會展西面的中灣至灣仔海濱長廊一帶，實施暫定為期1年的「單車共融通道（共享徑）試驗計劃」，以及在相關地段分階段落實行人單車共融通道試驗計劃。

中環至灣仔「共享單車徑」詳情： 日期：預計於2022年8月啟用（為期1年） 地點：中環10號碼頭至灣仔博覽道海濱長廊 單車站位置：中環10號碼頭及灣仔龍和道

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責任編輯：龍紀瑩