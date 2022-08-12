宏利夥拍水上樂園推慈善計劃 每年助3000名市民享用水上樂園設施

海洋公園水上樂園於去年9月揭幕，迅速成為港人熱門的消閒目的地。宏利與海洋公園水上樂園攜手合作，推出「繽紛樂享慈善計劃」，透過這項為期多年的計劃，宏利將每年發放3,000張海洋公園水上樂園公益門票，邀請支援不足的社群暢遊水上樂園。

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以上計劃於周五（12日）正式啟動，適逢2022年國際青年日，來自5間社福機構、450位受助人一同參與盛會。活動上，來自受助家庭的兒童更有機會預覽和參與「人魚水上嘉年華」，這個全新體驗將於9月在宏利呈獻的水上樂園「天海灣」正式推出。

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水上樂園的衆多景點中，由宏利呈獻的全天候室內造浪池「天海灣」更是園内的標誌性娛樂設施。全新活動「人魚水上嘉年華」將於9月份的週末在「天海灣」舉行，旨在透過與人魚相關的主題表演和游泳練習推廣海洋保育。

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宏利香港及澳門首席客戶總監劉錦珠表示：「作為香港歷史最悠久並持續營運的人壽保險公司，宏利在推動包容、幫助有需要人士、讓公眾續享健康和福祉方面一直不遺餘力並擔當重要角色。我們的一系列公益計劃亦旨在滿足弱勢社群的需要，讓他們擁有更容易和方便的渠道享有更健康的生活選擇。作為水上樂園的主要贊助機構，我們很榮幸能與海洋公園攜手，與數以千計來自不同社群的人士一同分享喜悅。我們也很高興在推出這項計劃的第一年間，得到五家社福機構的鼎力支持，讓我們可向全港的不同社群傳達關愛。」

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今年，宏利的五家公益合作夥伴—香港小童群益會、基督教家庭服務中心、保良局、東華三院、香港基督教女青年會—在推動本計劃方面將擔當重要角色，以服務支援不足的社群、兒童及青少年。

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記者：陳詠妍