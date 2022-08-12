【歐洲熱浪】萊茵河水位降至2007年來最低 德船運陷困境

熱浪近期席捲整個歐洲，不少地區出現乾旱。萊茵河水位降至危險水平，對如能源等依賴船運的企業造成巨大影響，德國官員警告萊茵河水位未來幾日會再降低。有河道運輸營運公司承認，部分大型船隻已無法航行。

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歐洲多條河流水位降至危險水平，萊茵河（Rhine River）咽喉點考布（Kaub）水位當地周五（12日）時低見42厘米，較周一（8日）時下降了5厘米，遠低於滿載船隻航行所需的1.5米。德國政府數據顯示，考布水位已降至2007年以來最低水平。

在萊茵河經營約100艘貨船的DTG船運企業總監Roberto Spranzi表示，將會繼續航行直至技術上完全不可行。但他承認，部分大型船隻已無法通過考布，而在德國西部工業重鎮杜伊斯堡（Duisburg），通常載重達3,000噸的大型船隻已無法航行。

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萊茵河船隻通常運載燃料、化學物品、紙類產品及糧食等商品，料萊茵河水位下降亦會影響德國燃煤發電廠生產。能源咨詢公司Facts Global Energy估計，每日有約40萬桶原油從荷蘭出發路經萊茵河運至瑞士，相當於歐洲最大煉油廠產量。

國際能源署（IEA）石油市場部門主管Toril Bosoni周四（11日）接受採訪表示，對依賴萊茵河入口原油的中歐及東歐内陸國家而言，河道水位下降危機更嚴重。她預料相關情況將會維持至今年底。

英國研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）指，相較其他西歐國家，德國內陸貨物運輸更依賴船運。德國早前警告萊茵河的水位未來幾天內或會達到極低水平，包括煤炭和汽油在內的貨物運輸難度會更大。

德國運輸部發言人Tim Alexandrin表示，食水深度較淺的船隻仍能通過，當局正採取措施，安排更多商品改為採用鐵路運輸。

路透社引述經濟學家的預測，萊茵河航運受阻或會使德國今年經濟增長下降0.5個百分點。

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責任編輯：李俊儀